إريكسن يريد الرحيل

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وضع الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر الإيطالي، خطته في حالة استمرار تهميشه مع «النيراتزوري». ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإنه إذا لم يتغير وضع إريكسن في إنتر هذا الموسم، فإن اللاعب يفضل الرحيل فورًا في يناير المقبل، سواء بالعودة للبريميرليغ أو الانتقال إلى باريس سان جرمان. وصرح إريكسن مؤخرًا: «لا أريد الجلوس على مقاعد البدلاء في إنتر طوال الموسم. أتمنى ألا تكون هذه نية المدرب أو النادي. سيكون موسمًا مزدحمًا، وأتوقع أن ألعب الكثير من المباريات». وأضاف: «ليس أمراً جيداً أبدًا الجلوس على مقاعد البدلاء، يميل المرء إلى أن يكون أقل صبرًا مع تطور خبرته». ولا يحظى إريكسن بدور رئيس في خطة المدرب أنطونيو كونتي، منذ الانتقال من توتنهام إلى إنتر في في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.