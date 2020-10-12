مرتضى: سأحصل على حقوقي من «الأولمبية» بالقانون

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تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدعوى رسمية لدى القضاء للطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة 4 أعوام بجانب عزله من منصبه والدعوة لانتخابات في أقرب جمعية عمومية. وقدم مرتضى مذكرة رسمية لمحكمة القضاء الإداري اختصم فيها وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب. وحددت محكمة القضاء الإداري يوم 18 أكتوبر الحالي موعدا للنظر في الدعوى وهو نفس يوم لقاء الزمالك أمام مضيفه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحصل مرتضى على حكم سابق من القضاء الإداري عام 2018 ضد اللجنة الأولمبية بعد إصدار القرار بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين. ووجه مرتضى رسالة لخصومه من خلال الإذاعة الداخلية بمقر النادي حيث ألقى كلمة على أعضاء الجمعية العمومية أكد خلالها أنه «لن ينتهي» مثلما يأمل البعض. وتابع «أنا رجل قانون وسأحصل على حقوقي كاملة من اللجنة الأولمبية بالقانون وليس بأي وسيلة أخرى».