اعتبار «طائرة الكويت» منسحباً من مواجهة كاظمة

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اعتبر اتحاد الكرة الطائرة نادي الكويت منسحبا من المباراة المؤجلة أمام كاظمة ضمن الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة، بعد عدم حضوره للمباراة التي كانت مقررة أول من امس ليعتبر البرتقالي فائزا 3-0. وبهذه النتيجة تصدر كاظمة الدور التمهيدي للبطولة برصيد 19 نقطة مقابل 17 نقطة للكويت والقادسية ثالثا 15 نقطة، والعربي رابعا 13 نقطة. وتأهلت الفرق الاربعة الى المربع الذهبي الذي سيقام في 24 أكتوبر.

ويرى نادي الكويت أنه لا يمكن خوض المباراة في ظل استقالة خمسة أعضاء من مجلس ادارة الاتحاد ما يعتبر أن الاتحاد منحل نظرا لاستقالة الاغلبية وهو الأمر الذي يستوجب تأجيل النشاط الذي طالبت لجنتا المسابقات والحكام بتأجيله عبر بيان مشترك.

وقال مدير فريق الكرة الطائرة في الكويت منصور الشمري عبر بيان، أن سبب عدم حضور الكويت الى المباراة هو عدم وجود اتحاد له سلطات قانونية لتنظيم شؤون اللعبة هو أمر محفوف بالمخاطر لعدم وجود مرجعية تمثل مجلس الادارة لها سلطات قانونية للنظر في أي مشكلة قد تحدث اثناء المباريات ما يخلق فوضى تنظيمية ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص، مبينا أن موقف الكويت جاء بعد الاطلاع على بيان لجنتي المسابقات والحكام الذي يفيد بتأجيل نشاط الاتحاد بسبب عدم وجود الاشتراطات الصحية اللازمة.

بدوره قال مدير الفريق في كاظمة خالد البحوة أن الاستقالات التي تقدم بها خمسة اعضاء من مجلس ادارة الاتحاد لا تعني حل المجلس الذي يعتبر مستمرا في تأدية عمله حتى يتم انعقاد الجمعية العمومية غير العادي المقرر لها غدا والتي ستبت بهذه الاستقالات، مؤكدا أن كاظمة لم يتلق أي كتاب رسمي من قبل رئيس أو أمين سر الاتحاد يفيد بتأجيل المباراة.

من جانبهم اصدروا الاعضاء الخمسة المستقيلين بيانا أوضحوا به سبب قرار الاستقالة، وقال البيان أن رئيس الاتحاد دأب على مخالفة النظام الأساسي باتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع الى مجلس الادارة خصوصا فيما يتعلق بمسابقات الاتحاد، واضاف البيان أن رئيس الاتحاد خالف قرارات مجلس الادارة عبر الغاء قرار مشاركة اللاعبين المحترفين الجدد بما تبقى من الموسم الماضي والذي سبق ووافق عليه الاتحاد الدولي، ومخاطبة الاتحادين الدولي والأسيوي مرة أخرى دون الرجوع الى مجلس الادارة.

وفي المقابل أصدر الاتحاد بيانا أيضا يرد به على اتهامات الاعضاء الخمسة، واكد البيان انه لم يكن لرئيس الاتحاد حسين عاشور أي يد في اتخاذ قرارات خارج مجلس الادارة بسبب قرار مجلس الادارة بايقافه عن العمل لمدة تجاوزت سبعة أشهر ومنح صلاحيته لنائب الرئيس عبدالهادي الشبيب، مؤكدا أن قرار ايقاف رئيس لجنة المسابقات عن العمل جاء لتجاوزه تعليمات مجلس الادارة والتصريح لوسائل الاعلام بأمور من اختصاص ادارة الاتحاد، منوها بأن قرار الايقاف كان سيعرض على مجلس الادارة للبت فيه وهو ما يمكن الأعضاء المستقيلين من رفضه كونهم الاغلبية.

وتساءل الاتحاد في البيان عن السبب في عدم حضور الاعضاء الخمسة لاجتماعات مجلس الادارة برغم انهم الاكثرية الامر الذي يؤكد وجود نية مسبقة لتعطيل عمل الاتحاد. وشدد البيان على رفضه للتشكيك بالذمم الذي المح له بعض الاعضاء، مشيرا الى أن من عبث بقرارات مجلس الادارة هو نائب الرئيس الذي قام بمخاطبة الاتحادين الدولي والاسيوي عبر ايميله الخاص بخصوص مشاركة اللاعبين المحترفين وهو ما يعد مخالفة واضحة لعمل الاتحاد.

بدوره، رفض نادي الفحيحيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة والتي دعت اليها اللجنة الأولمبية والمقرر غدا بسبب تعارضها مع تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بعد تنظيم الاجتماعات حاليا تحت أي سبب.

وأضح الفحيحيل في كتابه انه يرفض انعقاد الجمعية العمومية نظرا لأن استقالة 5 أعضاء من مجلس ادارة الاتحاد يترتب عليها الدعوة لانتخابات تكميلية وليس حل الاتحاد نظرا لأن اللوائح تقول بوجوب حل الاتحاد في حال استقالة الاغلبية المطلقة وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي.

وأضاف أن عقد أي تجمع حاليا يقع بالمخالفة للقوانين النافذة حاليا وفقا لتعميم الهيئة العامة للرياضة ومن قبلها مجلس الوزراء بحظر عقد التجمعات لأي سبب كان لمخالفة ذلك للتدابير والاجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا.كما أوضح الفحيحيل في كتابه أن النظام الأساسي لاتحاد الكرة الطائرة ينص على الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في حال استقالة الأغلبية المطلقة أو كامل المجلس وليس الأغلبية النسبية من الأعضاء كما هو حادث حاليا.

