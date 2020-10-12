لجنة للتفتيش المالي على الهيئات الرياضية

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اصدرت الهيئة العامة للرياضة قرارا بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم ويبلغ عددهم 51 فردا على ان يشكل المدير العام للهيئة لجنة تسمى لجنة الرقابة المالية على الهيئات الرياضية وتتولى فحص تقارير المفتشين على ان يتضمن قرار التشكيل تحديد اختصاصاتها وكيفية اجتماعاتها ونظام ومدة عملها. ويشمل التفتيش كافة اموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية للتحقق من صرفها في الاغراض والاوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها وفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن وكافة اوجه استثماراتها للتحقق من تطبيق لائحة ضوابط الاستثمار ومطابقة الصرف للاحكام المالية المقررة والوقوف على صلاحية وسلامة اجراءات الهيئات الرياضية المتبعة من اجل حماية اموالها من الاعتداء عليها.

كما يقوم المفتشون باتخاذ الاجراءات اللازمة للرقابة على الايرادات وفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات التحصيل والايرادات للتحقق من مطابقتها للواقع وسلامة القيود المحاسبة الخاصة بها.ويقوم المفتشون باتخاذ الاجراءات اللازمة للراقبة على اعمال العهد والمخازن ويجب على اللجنة ان تحتفظ بتقارير ومحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش وغيرها من الاوراق والوثائق المتعلقة بالتفتيش بطريقة مناسبة يسهل الرجوع اليها عند الحاجة.

