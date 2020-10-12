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«الأولمبي» تعادل مع الجهراء.. ويلتقي العربي اليوم

راشد خلف
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الإثنين 12 أكتوبر 2020

انتهى اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الأولمبي مع مضيفه الجهراء على ستاد مبارك العيار مساء الأول من أمس بالتعادل الايجابي 1-1، اذ تأتي المباراة ضمن خطة اعداد طويلة للأزرق الأولمبي وضمن استعدادات السماوي لدوري التصنيف الذي سينطلق الخميس المقبل ويواجه فيه منافسه كاظمة. وسجل للأزرق فهد عايد وللجهراء عبيد رافع من ركلة جزاء.
وسيختتم المنتخب الأولمبي مبارياته الودية في 06:00 مساء اليوم بلقاء العربي على ستاد نادي الشباب، اذ كان الأزرق خاض عدة مباريات خلال الأيام الماضية، آخرها أمام السالمية عندما خسر 1-4، وقبلها تعادل مع الفحيحيل 1-1 ومع السالمية أيضاً بالنتيجة ذاتها ومع خيطان 2-2، فيما فاز على اليرموك 3-2 وخسر أمام الشباب 1-2.


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