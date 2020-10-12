loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة ضم زويد


عزز كاظمة صفوفه بالظهير الأيسر في نادي الفحيحل فهد زويد الذي وقع مع البرتقالي عقداً لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، في الوقت الذي يتأهب فيه كاظمة لضربة البداية في دوري التصنيف الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، اذ سيكون البرتقالي أمام اختبار صعب ضد السالمية.
بدوره شكر اللاعب زويد (الذي مثل العربي في الموسم الماضي) ناديه الفحيحيل على اعطائه الفرصة لخوض تجربة جديدة مع كاظمة، وغرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قائلا: «لله الحمد والمنة تم توقيعي مع نادي كاظمة اعارة لمدة موسم.. وباذن الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والاداري والجمهور واكون اضافة مع اخواني اللاعبين لهذا الكيان.. وشكر خاص للسيد حمد الدبوس على موافقته لي بالانتقال.. والله ولي التوفيق».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة