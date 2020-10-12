كاظمة ضم زويد

محلية

عزز كاظمة صفوفه بالظهير الأيسر في نادي الفحيحل فهد زويد الذي وقع مع البرتقالي عقداً لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، في الوقت الذي يتأهب فيه كاظمة لضربة البداية في دوري التصنيف الذي ينطلق يوم الخميس المقبل، اذ سيكون البرتقالي أمام اختبار صعب ضد السالمية.

بدوره شكر اللاعب زويد (الذي مثل العربي في الموسم الماضي) ناديه الفحيحيل على اعطائه الفرصة لخوض تجربة جديدة مع كاظمة، وغرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» قائلا: «لله الحمد والمنة تم توقيعي مع نادي كاظمة اعارة لمدة موسم.. وباذن الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني والاداري والجمهور واكون اضافة مع اخواني اللاعبين لهذا الكيان.. وشكر خاص للسيد حمد الدبوس على موافقته لي بالانتقال.. والله ولي التوفيق».

