الأبيض أمام كاظمة في «اليد»

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يسعى الكويت الى مواصلة انتصاراته عندما يواجه كاظمة في 06:15 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدمج للكرة الطائرة التي تشهد لقاءين آخرين يجمعان القادسية مع السالمية في 04:30، والعربي مع برقان في 08:00 مساء، وتقام المباريات الثلاث على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يأتي بعده القادسية 5 نقاط، والسالمية 4 نقاط والعربي نقطتين واخيرا كاظمة وبرقان دون رصيد من النقاط. من جهة أخرى، فاز النصر على الساحل 38-23 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الاولى التي شهدت أيضا فوز الشباب على الجهراء 30-27، والفحيحيل على التضامن 37-26، والقرين على الصليبخات 28-22، واليرموك على خيطان 25-24.ورفعت أندية النصر والشباب والقرين رصيدها الى 4 نقاط، مقابل نقطتين للفحيحيل واليرموك وخيطان، ونقطة للصليبخات والجهراء، بينما خلا رصيد الساحل والتضامن من النقاط. إصابة كرم بـ «الرباط الصليبي» كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد في نادي القادسية فهد كرم عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، تستلزم الخضوع لعملية جراحية لترميم الرباط ثم البدء ببرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لعدة شهور وبالتالي غيابه عن الأصفر طيلة منافسات الموسم الجديد.