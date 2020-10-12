3 شهادات مرموقة في الاستدامة لـ«الريان»

دوليه

حصل ستاد الريان، أحد الستادات الثمانية لبطولة كأس العالم «قطر 2022»، على ثلاث شهادات مرموقة في استدامة التصميم والبناء وادارة التشييد وكفاءة استهلاك الطاقة، من المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» وذلك تقديرا للالتزام بمعايير الاستدامة في جميع مراحل أعمال البناء في الستاد المونديالي.

وبعد الانتهاء من أعمال التدقيق النهائية؛ منحت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» ستاد الريان شهادات «جي ساس» في التصميم والبناء بمستوى أربع نجوم، وفي ادارة التشييد من الفئة (أ*)، وفي نسبة كفاءة الطاقة الموسمية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ أعرب المهندس جاسم تلفت، المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والارث، عن سعادته بحصول الستاد على شهادات الاستدامة، مشيرا الى أن تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» يلقي الضوء على مدى التزام اللجنة العليا تجاه معايير الاستدامة، وأهدافها الرامية الى ترك ارث دائم لاستضافة قطر بطولة كأس العالم على صعيد الاستدامة، وتقدم بالتهنئة الى كل من شارك في تصميم وتشييد هذا الستاد المونديالي المبهر.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للستاد المونديالي 40 ألف مشجع، ويشهد حاليا المراحل النهائية من أعمال البناء، استعدادا للاعلان عن اكتمال العمل به قريبا، ليصبح رابع الستادات جاهزية لاستضافة منافسات البطولة، بعد ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، على أن يكتمل العمل في تشييد الستادات الأربعة المتبقية وهي ستاد البيت، وستاد الثمامة، وستاد راس أبو عبود، وستاد لوسيل، قبل وقت كافٍ من انطلاق مباريات المونديال في 21 نوفمبر 2022.

من جانبها قالت المهندسة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والارث: «منذ انطلاق أعمال البناء في ستاد الريان كانت الاستدامة في صميم العمل في المشروع. فقد التزمنا باعادة استخدام وتدوير المواد الناتجة عن ازالة الستاد القديم، ونفخر بالاستفادة من الكثير من هذه المواد في بناء الستاد الجديد. وكما هو الحال في جميع مشاريع بطولة قطر 2022؛ جرى منح الأولوية في التوريدات للمقاولين الفرعيين المسجلين محليا، واستخدام المواد المعاد تدويرها». وجرى تشييد ستاد الريان في موقع ستاد أحمد بن علي، ويستضيف سبع مباريات في بطولة قطر 2022 من مرحلة المجموعات حتى دور الستة عشر. ومن المقرر خفض الطاقة الاستيعابية الستاد الى النصف بعد تفكيك الطبقة العلوية من مقاعده عقب اسدال الستار على منافسات المونديال، والتبرع بـ 20 ألف مقعد لانشاء بنية تحتية لرياضة كرة القدم في قطر وخارجها، ليصبح الستاد بعدها مقرا لنادي الريان العريق، أحد أشهر الأندية في دوري نجوم قطر.

من جهته قال د. يوسف الحر، رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: «كان يُنظر في الماضي الى البطولات الرياضية باعتبار أن فائدتها تقتصر على الترفيه فحسب، الا أن دورها اليوم يتنامى كوسائل للارتقاء بالمجتمعات وأدوات لاحداث التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة. ولا شك أن بطولة قطر 2022 تقدم نموذجا عمليا على كيفية تحقيق الدولة المستضيفة لأهداف الاستدامة. ويؤكد حصول الستاد على هذه الشهادات على التزام قطر تجاه الاستدامة البيئية، وارساء معايير جديدة لاستدامة المرافق الرياضية في المستقبل».

