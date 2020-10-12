عهد مشرق بإذن الله..

الاخيرة

كان حزن الكويت كبيرا برحيل فقيدها الكبير سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب ثراه وأسكنه فسيح جناته، وكان رحيله مصاباً جللاً للقاصي والداني، وقد استبشرت الكويت بالعهد الجديد لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أميراً للبلاد، لتواصل الكويت مسيرة العطاء والبناء التي تعاقب على قيادتها أمراء الكويت من أسرة آل صباح الكرام، وكانت الخطوة المباركة الأولى حين توج سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد عهده باختيار ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكان كل ذلك بسلاسة ويسر في الانتقال الدستوري للسلطة الذي تميزت به الكويت. واذ نهنئ سمو ولي العهد الأمين على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ومبايعة مجلس الأمة باجماع أعضائه، فاننا نتطلع الى عهد مشرق بالانجاز والأمن والازدهار في ظل قيادة سمو الأمير وولي عهده الأمين، ونبتهل للعلي القدير أن يوفقهما، ويسدد على دروب الخير خطاهما.

لقد تواصل العهدان، عهد أمير الانسانية المضيء الزاخر بالانجازات، بعهد أمير التواضع والنقاء المشرق الواعد بالازدهار والرخاء. ولا شك أن شخصية القائد وخصاله وحكمته هي سمة عهده، وهكذا شخصية أمير البلاد حفظه الله، زانها المولى عزوجل بالخلق الرفيع، والأدب الجم، وحسن المعاملة، والخبرة الطويلة في السياسة، والحكمة في ادارة شؤون الدولة ، تسندها شورى الحكم والديموقراطية، ويدعمها القرار السديد والهمة والعزيمة، وكلها مجتمعة تبشر بعهد مشرق يفيء على الوطن بالرخاء والاستقرار والأمن، وعلى المواطن بالحرية والأمان والخير. وهذا بإذن الله ما نتطلع له جميعا، وهو إن شاء الله ما سيتحقق.

إن الكويت بلد صغير بمساحته، قليل بعدد سكانه، ولكنه كبير بارادة شعبه وعزيمة قيادته، ولا شك أن الأمن الوطني في هذا المحيط الاقليمي المتلاطم له أهميته القصوى، ولا شك كذلك أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بخبرته الأمنية الطويلة، وسداد رأيه، وحكمته المعهودة خير سند ومعين، وقد كانت ثقة سمو الأمير ومبايعة مجلس الأمة على ولايته للعهد أبلغ دليل على مكانة سموه في قلوب الكويتيين، وحاجتهم الماسة ليسهم في قيادة الكويت نحو بر الأمان.

ولا شك، اننا نحن الكويتيين لدينا تطلعات وطموحات كبيرة بقدر قامة قيادتنا السياسية وبمقدار تمسكنا بها، وهي جميعا أمر مشروع ولطالما عملت من أجلها القيادة الكويتية على مر العصور. ونحن كذلك، وفي ذات الوقت، نواجه تحديات صعبة تتعلق بحاضر ومستقبل الكويت وشعبها، كما أن لدينا أيضاً أولوياتنا التي نتوافق عليها جميعا، حكاماً ومحكومين. فالأمن والاستقرار والوحدة الوطنية هي مجتمعة أولوية الأولويات وهي عماد الحاضر وقوام المستقبل. ويتصل بها اتصالا وثيقا سيادة القانون، ورفع الكفاءة المؤسسية للدولة، وتعزيز الحريات، وتحسين أداء نظامنا الديموقراطي. وفي كل ذلك، لابد من تكثيف جهود مكافحة الفساد، وحماية الأموال العامة، وحوكمة الادارة الحكومية. ولا شك ان التنمية البشرية وتطوير نظامنا التعليمي هما غاية يتطلع اليها الكويتيون جميعا، ويتوازى معها الاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي القادر على تطوير أدائنا الانمائي، وزيادة قدرتنا التنافسية، وتحسين وضعنا في المؤشرات الدولية. وتلك جميعا قضايا وأولويات ملحة لا يسعنا تجاهلها أو المرور عليها مرور الكرام، فالعالم يمضي متقدماً الى الأمام وينبغي ألا نتخلف عن الركب.

انه لعهد جديد مشرق بإذن الله، تتقاطع فيه آمال القائد بآمال شعبه، وتتلاقى فيه طموحات الحاكم بطموحات المحكوم، وتتعانق فيه أحلام القائد الأب بأحلام أبنائه، عهد شيمته، بإذن الله، التسامح، والعفو عند المقدرة، واحترام الحرية الانسانية. هذه هي الكويت، وهذه قيادتها التي عرفها العالم فعبر عن تقديره لقيادتها وحبه لشعبها واحترامه لمكانتها، عسى العلي القدير أن يديم عليها نعمه، اللهم آمين.

