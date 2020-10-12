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الإشكالات الكبيرة للمشاريع الصغيرة


إقرار ضمانات بالمليارات لقروض أصحاب المشاريع الصغيرة هو أقرب للمسكنات وليس ترياقاً ناجعاً لمشاكلهم المستعصية وتراكم الديون عليهم، حتى تمنى كثير منهم لو لم يدخلوا ذلك الطريق المزروعة أرضه بالأشواك والمسامير الدامية.
ما أضر بالشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو انغلاق البلد وبقاء مشروع كويت المركز المالي العتيد دون مضمون لسنوات طوال وقد حان الوقت لتفعيل ذلك الشعار وفتح أبواب البلد للسائحين والمستثمرين وليس لضحايا تجار الإقامات ممن يدخلون البلد كي يتم رميهم بالشوارع.
ومما تسبب لهم بأفدح الضرر هو العشوائية بالقرارات الصحية من إغلاق وفتح، دون النظر لحال دول العالم الأخرى للكلفة الاقتصادية للقرارات والمخاطر الأمنية التي تنتج عنها، ومازال الناس يعجبون من قرارات «كويتية» تدعم مصالح شركات طيران وفنادق ومطاعم وأسواق في دول أخرى وتتجاهل مصالح بلدنا.


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