«غوغل»: تطبيق لـ«الاجتماعات الافتراضية»

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أطلقت شركة «غوغل» إصدارا جديدة لخدمة «غوغل ميت» الخاصة بها والمخصصة للاجتماعات الافتراضية.

وأوضحت «غوغل»، أن ذلك الإصدار الجديد من «غوغل ميت» سيكون مخصصا للاجتماعات والمناقشات الصغيرة، بعيدا عن الفصول والاجتماعات الضخمة «المربكة» عبر الإنترنت. وستتمكن تلك الخدمة من مساعدة طلبة المدارس والجامعات في التفاعل سريعا مع الآخرين للمساعدة في حل هذه المشاكل. وأشارت غوغل إلى أن التقنية الجديدة أطلق عليها اسم «الغرف الفرعية»، والتي يمكن من خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر أثناء مشاركات الفيديو والاجتماعات والحصص الدراسية.

وأعلنت «غوغل» أن التقنية ستكون متاحة فقط لعملاء «إنتربرايز للتعليم»، لكنها قالت إنها ستكون متاحة لمزيد من المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكن لمنشئ المكالمة إنشاء ما يصل إلى 100 غرفة فرعية في المكالمة الواحدة.

