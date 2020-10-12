خمسة أسباب قد تدفعك لترك «واتساب»

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حذر تقرير لموقع «فايس»، المتخصص في الشؤون التقنية، من وجود ثغرات أمنية في عملاق التواصل الاجتماعي «واتساب»، قد تستدعي شطبه والتخلص منه. ومن المعروف أن الرسائل على هذا التطبيق الذي يستخدمه حوالي ملياري شخص شهريا، حول العالم، مشفرة، أي لا يستطيع أحد أن يتعرف على محتواها سوى الراسل والمرسل إليه. لكن «واتساب» له عيوبه، حسب التقرير الذي استند في تقييمه على شركة «بيغ تيك» المعروفة بجمع البيانات عن تطبيقات التواصل. وأوضح التقرير أن خصوصية المستخدم وحماية البيانات لم تعد أولوية لـ»واتساب»، محذرا من أن خططه لدمج تلك البيانات مع الخدمات الأخرى المملوكة لفيسبوك مثل مسينجر وانستغرام، مثيرة للقلق وقد تستدعي حذفه للأسباب التالية: .

الوصول إلى قائمة الاتصال: يقول التقرير إن واتساب يريد حقا الوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك، وليس فقط أولئك الذين يستخدمون التطبيق. فوفقا لشروط الخدمة الخاصة به، «يوفر المستخدمون أرقام هواتف مستخدمي واتساب وجهات الاتصال الأخرى في قائمة عناوين هاتفك المحمول بشكل منتظم. أنت تؤكد أنك مخول لتزويدنا بهذه الأرقام للسماح لنا بتقديم خدماتنا». من الناحية الفنية، يمكنك الرفض، ولكن واتساب ، سيقوم ضمنيا بمعاقبتك من خلال عدم إظهار أي أسماء على قائمة الرسائل الخاصة بك، وهو أمر مزعج جدا لمنصة المراسلة، كما سيمنعك من إجراء مكالمات أو بدء رسائل جماعية. .

تتبع ما تقوم به: واتساب لا يعرف محتوى الرسائل التي ترسلها. لكنه وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة به، يجمع كل شيء آخر تقريبا، بما في ذلك «كيفية تفاعلك مع الآخرين ووقت وتكرار ومدة أنشطتك وتفاعلاتك». بمعنى آخر، قد لا يتتبع واتساب المحتوى الذي تناقشه، لكن يمكنه معرفة مكان مناقشته، ومع من وإلى متى..

مشاركة معلوماتك مع الشرطة: واتساب ليس أداة مراقبة للشرطة ولكن في ظل ظروف معينة، من الممكن أن يطلب المحققون بيانات عنك من واتساب، الذي ينص قانونه على القول: «نحن على استعداد لمراجعة طلبات إنفاذ القانون..». .

كسر الشفرة: واتساب يسألك أحيانا عن التخلي عن الرسائل المشفرة عبر رسائل عرضية تسألك عما إذا كنت تريد حفظ نسخة احتياطية من سجل الدردشة. لكن موقع فايس يشدد على أن هذه الرسائل بمثابة «فخ» لأنها تخزن سجلك على خوادم آبل وغوغل، دون تشفير.

. برمجة غامضة: لا يريد واتساب الكشف عن كيفية برمجته بالضبط. قد يبدو هذا كإجراء أمني، لكنه في الواقع عكس ذلك تماما، البرنامج يكون أكثر أمانا عندما يتم نشر الكود الخاص به أو جعله «مفتوح المصدر»، حتى يتمكن الخبراء المستقلون، من فحصه بعناية بحثا عن العيوب ونقاط الضعف المحتملة.