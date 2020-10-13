الحجرف: سمو أمير البلاد يدعم تعزيز البيت الخليجي ويدفع مسيرة عمل «مجلس التعاون»

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح الحجرف.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس وزير النفط الدكتور خالد الفاضل ووزير البترول والغاز الطبيعي والصلب في جمهورية الهند الصديقة دهار مندرا برادهان حيث سلم سموه رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية الهند الصديقة رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي تضمنتا خالص التعازي وصادق المواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - مشيدين بالانجازات التنموية خلال عهد سموه رحمه الله.

وقد أشاد سموه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة مؤكدا حرص البلدين للارتقاء بأطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين متمنيا سموه له ولمعاليه موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

وحضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بعد لقائه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس دعم صاحب السمو حفظه الله ورعاه مسيرة مجلس التعاون والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرته إلى آفاق أرحب.

وقال الحجرف في تصريح صحافي عقب لقاء صاحب السمو فيما يلي نصه: «تشرفنا صباح اليوم بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. اغتنمنا هذا اللقاء لتقدم باسمي وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكاتبها وبعثاتها الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت وكذلك التهنئة موصولة لسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف استمعنا إلى توجيهات سموه فيما يتعلق بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستذكرين المساهمات الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في دعم وتعزيز هذه المسيرة المباركة.

وزاد: استمعنا من سموه حفظه الله حرصه الكامل على دعم هذه المسيرة والاستمرار في تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آفاق أرحب بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لدول مجلس التعاون وشعوبها من خلال العمل مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف مجلس التعاون التي نحن اليوم بحاجة إلى ترجمتها على أرض الواقع لكي يشعر المواطن الخليجي بهذه المنجزات..

وختم بقوله كلام سموه كان صريحا كما عهدنا من سموه وأيضا كان مركزا على دعم هذه المسيرة المباركة لكي تحقق ما هو مأمول خدمة لشعوبها ودعما لاستقرار وأمن دول مجلس التعاون.

