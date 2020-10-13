صاحب السمو تلقى برقيات تهنئة من قادة الدول

أول النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه حفظه الله لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد معربا عن الاعتزاز العميق بروابط الأخوة التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة ومؤكدا على الحرص لمواصلة العمل على ترسيخها ومتمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد حفظه الله موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه الله موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد ولدولة الكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس لينين مورينو غارسيس رئيس جمهورية الاكوادور أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكداً فيها الحرص المشترك لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية الاكوادور في مختلف المجالات كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد. وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة أعرب فيها عن تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على الحرص المشترك لمواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية سيراليون الصديقة في مختلف المجالات كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد.