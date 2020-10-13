لا حظر جزئياً.. وغرامات فورية للمخالفين

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قررمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس تطبيق غرامات فورية على المخالفين للاشتراطات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأبلغت مصادر حكومية النهار أن الحكومة ارتأت تأجيل النظر في تطبيق الحظر الجزئي على أمل ان تسهم الاجراءات القانونية والأمنية في منع الكثير من الظواهر السلبية التي تقام في التجمعات والمناسبات العامة.

وأشارت الى ان قرار الحظر الجزئي مازال مطروحا فيما لو استدعت الحاجة الملحة تطبيقه.

وكشفت المصادر عن انه سيتم تكليف الجهات المعنية بتطبيق الاجراءات الصحية مثل الداخلية والصحة والتجارة والبلدية والشؤون وغيرها تشكيل فرق رقابية لمتابعة التزام الجميع بالاشتراطات الصحية مؤكدة أن مجلس الوزراء يتأهب لتطبيق إجراءات رادعة قريبا لمواجهة حالة الاسترخاء والتهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ونوهت الى ان هذه الفرق سيكون لها الصلاحية في تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الأمراض السارية أو القرارات الصادرة من وزير الصحة والتي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب أن كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء حظر المخيمات الربيعية بشكل كامل هذا الموسم إضافة إلى منع نصب الخيام أمام المنازل والشاليهات إحترازياً.

من جانبه قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن اللجنة الوزارية العليا المكلفة متابعة تداعيات فيروس كورونا اتفقت على دعم الجهات المعنية ل‍وزارة الصحة في اتخاذ التدابير الواجبة لمواجهة الموجة الثانية والتصاعد الكبير في أعداد إصابات كورونا على مستوى العالم.

وقال في تصريح صحافي أمس الأول إنه تم الاستماع الى عرض من الفريق الصحي والجهات المعنية المكلفة متابعة تطورات وتداعيات الاصابة بـكوفيد-19 ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى العالم وآخر المستجدات والتوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن الاصابات التي عادت بشكل ملحوظ في دول أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا واستراليا والعديد من دول العالم تنبئ بأننا ربما نواجه موجة جديدة من الاصابة، الأمر الذي يحتم علينا جميعا اتخاذ كل التدابير والالتزام باجراءات الأمن والسلامة للحماية من الاصابة.