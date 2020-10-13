عودة المواطنين المرضى من مستشفيات تايلند

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أعلنت وزارة الدفاع وصول طائرة الاخلاء الطبي التابعة للقوة الجوية وعلى متنها عدد من المواطنين المرضى ومرافقيهم الموفدين للعلاج بالخارج من قبل وزارتي الدفاع والصحة في مملكة تايلند.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انه تم تجهيز طائرة الاخلاء بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية إضافة إلى الطاقم الطبي المتخصص من هيئة الخدمات الطبية بالوزارة بهدف رعاية المرضى أثناء رحلة عودتهم للبلاد. وأضافت انه تم اجراء كل الفحوصات الطبية المقررة للركاب فور وصولهم بحسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية وذلك من خلال الكوادر الطبية بوزارة الدفاع مبينة انه تم نقل المرضى العائدين إلى مستشفى جابر للقوات المسلحة وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

