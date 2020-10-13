«الصحة»: 6450 مسحة و777 إصابة بـ«كورونا»

الأولى

في اعلى معدل يومي لعدد مسحات الكشف عن فيروس كورونا قامت وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية باجراء 6450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 788705 فحصا.

وأعلنت الوزارة امس تسجيل 777 إصابة جديدة بمرض كورونا في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111893 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 664 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 534 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 103802 حالة.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7427 حالة.

من جانب آخر نفت وزارة الصحة ما يثار في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب أحد مستشاريها، وأفادت بأن المستشار المنوه عنه تم منحه إجازة دورية من رصيد إجازاته وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، ومنحه الخروجية اللازمة، ولا توجد عليه أي شكاوى أو تجاوزات.

واكدت الوزارة أن القرارات التي يتخذها مسؤولوها تتم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة والصلاحيات المخولة لهم بما يحقق مصلحة العمل.

وشددت على ضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من المعلومة قبل تداولها، معربة عن أسفها لتداول وتناقل مثل هذه الإشاعات التي تطال المنشآت الصحية ومنتسبيها.