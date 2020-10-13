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تأجيل أقساط «المشاريع الصغيرة» 6 أشهر

عمر أبوالفتوح
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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه قرر تأجيل تحصيل الاقساط المستحقة على المشروعات الممولة من قبل الصندوق لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من أكتوبر الحالي. (طالع ص 07) وعزا الصندوق قراره هذا الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والتي لا تزال تداعياتها تؤثر على أصحاب المشروعات. وقدرت مصادر متابعة عدد المستفيدين من القرار بأكثر من ألفي مبادر. وقالت ان كثيرا من أولئك المبادرين كانوا قد طالبوا الصندوق باتخاذ قرار بتأجيل تحصيل الأقساط بسبب توقف أعمالهم جراء الجائحة ما أدى الى تكبدهم خسائر كبيرة خصوصا ان معظم المشروعات كانت في بدايتها.


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