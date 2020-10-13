«الهلال الأحمر»: 150 نظارة طبية للأسر المحتاجة

وطن النهار

وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي النظارات الطبية والاجهزة الكهربائية على 150 أسرة محتاجة مسجلين بكشوفات الجمعية لمن يعانون مشاكل بالنظر. من جهتها، قالت الامين العام في جمعية الهلال الاحمر مها البرجس في تصريح صحافي ان الجمعية عملت على توزيع الاجهزة الكهربائية وعمل فحص النظر وتزويد الذين يعانون مشاكل بالنظر بالنظارات الطبية بمناسبة اليوم العالمي للإبصار والذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام.

وذكرت انه بالتعاون مع احدى شركات النظارات قامت الجمعية بتوزيع 150 نظارة طبية على الاسر المحتاجة، موضحة ان هذا المشروع يأتي للتخفيف عن كاهل الاسر المحتاجة ومساعدتهم على التغلب على ضعف البصر. ودعت البرجس الى رفع الوعى الصحي بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع كافة من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة وطرق علاجها والوقاية منها.

وقالت ان هذا المشروع لتزويد الذين يعانون مشاكل بالنظر بالنظارات يأتي ضمن عدة مشاريع إنسانية تقوم بها الجمعية، مؤكدة ان الجمعية تسعى دائما للبحث عن المشاريع الهادفة إلى خدمة الاسر المحتاجة.

واشارت الى ان الجمعية تولي اهمية كبيرة لتوزيع المساعدات محليا إلى جانب المساعدات الكبيرة التي تقدمها للمحتاجين خارج الكويت على مدار العام. وأكدت البرجس اهمية التراحم والتكافل اللذين يعدان من صور المجتمع الكويتي الذي جبل على مد يد العون والمساعدة والاغاثة لكل المحتاجين، مؤكدة ان الجمعية لا تدخر جهدا في مساعدة المحتاجين أينما وجدوا.

وبدأت منظمة الصحة العالمية الاحتفال باليوم العالمي للإبصار في عام 1998 وذلك من أجل التوعية اللازمة للحفاظ على نعمة البصر والوقاية من العمى. وبدوره، اكد مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد بمناسبة اليوم العالمي للابصار أن الجمعية تحرص سنويا على توزيع المساعدات على الاسر، مشيرا إلى قيام الجمعية بتوزيع نظارات للمسجلين في الجمعية بعد فحص نظرهم اضافة الى توزيع الاجهزة الكهربائية، متوجها بالشكر الى جميع الشركات الداعمة لجمعية الهلال الاحمر، والتى ساهمت في تقديم النظارات والاجهزة الكهربائية والتى تقدم دعمها دائما لمساندة الجمعية في تقديم المساعدات.

وأضاف: نحن مستمرون بمبادراتنا والعطاء الانساني وهناك المزيد من المشاريع في المستقبل لخدمة الاهالي والاسر المحتاجة المسجلين في كشوفات الجمعية.

