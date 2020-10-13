«نزاهة» ومعهد الدراسات القضائية وقعا مذكرة لتدريب القانونيين

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تدريب وتأهيل القانونيين من موظفي الهيئة ووضع البرامج التدريبية والمناهج والكوادر المطلوبة، وأية خطط أخرى يجدها الطرفان مناسبة.

مثّل «نزاهة» في توقيع المذكرة نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمّل ومثّل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر،

حيث سيتم التنسيق للمشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها الطرفان طبقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، كما سيتم تبادل النشرات والأبحاث والوثائق القضائية وجميع الإصدارات العامة والعلمية مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة.

