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«الأهرام العربي»: سمو أمير البلاد ينظر للمستقبل بعين الأمل والتفاؤل


تصدرت صورة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد غلاف مجلة الأهرام العربي التي تصدر عن مؤسسة الأهرام الصحفية المصرية وكتب تحت الصورة «مرحلة جديدة في مستقبل الكويت نواف أمير الأمل».
وفي التفاصيل داخل العدد كتب د. أيمن سمير: إن سمو الأمير نواف الأحمد لا يختلف عليه اثنان فهو محل ثقة وحب الجميع في الكويت وخارجها ومعروف عنه أنه يستمع إلى الجميع وأياديه دائما ممدودة بالخير والسلام للقريب والبعيد ويؤمن بأن الإنسان الكويتي والعربي هو القضية والحل وأن الاهتمام بالإنسان هو بداية الارتقاء بالأمة العربية لذلك كان الإنسان الكويتي في كل الوزارات والهيئات التي عمل فيها محط اهتمامه خصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع حيث كان التدريب والارتقاء بالعنصر البشري من أهم المقومات والأولويات في قوات الحرس الوطني الكويتي ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.


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