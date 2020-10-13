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وطن النهار

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بلدية حولي: 57 ألف دينار رسوم مخالفات


أوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي محمد الجبعه بأن الجولات الميدانية للفريق الرقابي بالادارة في عموم مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي من سيارات مهملة وسكراب والتأكد من مستوى النظافة أسفرت عن تحرير 242 مخالفة، لافتا في هذا الخصوص الى الصلح في 86 مخالفة برسوم بلغت 8600 دينار. وأشار الجبعه الى توجيه 266 انذاراً، وتحرير 202 تعهد فضلا عن وضع 2588 ملصقاً على سيارات مهملة ومعروضة للبيع ورفع 298 سيارة، مؤكدا ان اجمالي المبلغ المحصل لجميع الأقسام التابعة للادارة 56902 دينار.


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