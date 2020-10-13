«البلدي» أقرَّ تطوير شاطئ العقيلة وحديقة الصباحية

وطن النهار

في جلسة حفلت بالنقاشات والاعتراضات والتأييد، تصدرت مشاهد جلسة البلدي التي عقدت امس برئاسة اسامة العتيبي موضوعات المنطقة التعليمية في الجهراء ودروازة العبدالرزاق وتحويل الاستراحات الى منتجعات سياحية.

وقد رفض المجلس استخدام المادة 25 على طلب تخصيص موقع لمنطقة الجهراء التعليمية بعد ان رده وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم لعدم استيفاء الدراسة.

وقال العضو احمد هديان ان محافظة الجهراء اكبر المحافظات وباتت ذات كثافة سكانية عالية ولايوجد لها منطقة تعليمية، محملاً الجهاز التنفيذي مسؤولية عدم اعداد الدراسة بالشكل المطلوب ما جعل الوزير يرفضها. بدوره قال العضو حمود العنزي لا نريد ان نضغط على الجهاز التنفيذي ونحن لم نقدم دراسة وافية الشروط. وأكد نائب المدير العام لقطاع شؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي ان هناك طلبا لوزارة التربية بتخصيص طلب لمنطقة تعليمية في الجهراء. وفتح المجلس باب النقاش بعد تقديم طلب من خمسة اعضاء لمتابعة الأحداث المتتالية التي حصلت في دروازة العبدالرزاق في قلب العاصمة من خلال التشققات الاسفلتية التي حدثت بها.

وأكد العضو د. حسن كمال ان نفس الحادثة تكررت في عام 2017 للنفق، لافتا الى انها معضلة وتحتاج لاتخاذ قرار سريع لاسيما انها في قلب العاصمة واغلاق الشوارع بهذه الطريقة سيخلق ارتباكا مروريا. ولفت كمال الى ان هناك تداخلا بين 5 جهات في الاشراف على الدروازة لكن المسؤلية الرئيسية تقع على شركة المرافق العمومية ووزارة المالية وتعطيل الصيانة بعد مرور 6 أيام على الحادثة سيسبب مشاكل وربما انهيار للنفق. وطالب الجهاز التنفيذي باعداد تقرير بشأن الدروازة ومتابعته بالتنسيق مع الجهات الاخرى لانهاء صيانته خاصة وان البلدية لديها مشروع تطوير منطقة المباركية الذي ستكون الدروازة جزء منه. من جهته قال العضو مشعل الحمضان كل مرفق تتداخل به اكثر من جهة حكومية لابد ان يبوء بالفشل ويتأخر انجازه.

بدوره ذكر نائب المدير العام لقطاع شؤون التنظيم في البلدية محمد الزعبي انه تمت مخاطبه كل من «الداخلية» و«الاشغال» و«المالية» و«المرافق العمومية» بشأن السرعة في اصلاح وصيانة المرفق، مؤكداً ان البلدية لن تستلم الموقع الا بعد اجراء الاصلاحات على ارض الواقع.

وأبقى المجلس على الجدول الكتاب المقدم من الأعضاء بتشكيل لجنة حماية املاك الدولة من خمسة أعضاء، علما ان الاعضاء الذين قدموا الطلب هم: حمد المدلج وحمود عقله العنزي ومحمد الرقيب وعبدالعزيز المعجل وعبدالله الرومي وعبدالوهاب بورسلي. ووافق المجلس على طلب السفارة الاميركية بضم المنطقة العازلة حول سفارتها، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية مشروع تطوير شاطئ المسيلة وطلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة التصريح بترخيص خلاطة مركزية مؤقتة بمنطقة الزور، كما وافق على طلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على تطوير حديقة جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 % ونسبة البناء 20 % من كامل مساحة الحديقة الكلية البالغة 71984 م 2. ووافق على طلب شركة المشروعات السياحية الموافقة على مشروع تطوير شاطئ العقيلة بلاج 7 بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 % ونسبة البناء 20 % من كامل مساحة شاطئ العقيلة البالغة 57315 م 2. ووافق كذلك على طلب تعديل المسار المخصص لمجرور صرف مياه الأمطار بالمناطق الجنوبية المتعارض مع محطة رفع مياه صرف صحي بمنطقة صباح الأحمد والمخصصة من ضمن مشروع توسعة محطة ام الهيمان للصرف الصحي، وعلى طلب وزارة الصحة تخصيص موقع بغرض انشاء مركز صحي بمنطقة الصباحية، ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تحويل ترخيص قطعة الأرض الموصوفة بالمخطط المساحي بمنطقة الضباعية من استراحة الى منتجع استثماري مع امتناع خمسة اعضاء «مشعل الحمضان والدكتور حسن كمال واحمد هديان والمهندس عبدالسلام الرندي وامتناع رئيس المجلس اسامة العتيبي. واستغرب العضو مشعل الحمضان ان يتم تحويل بعض الاستراحات الى منتجعات استثمارية بعد طلب من وزارة المالية، مطالبا بتحديد الضوابط واللوائح من قبل البلدية.

واكد ان هناك توجها في الدولة لتحويل الواجهات البحرية الى منتجعات سياحية مايترك سؤالا عريضا ماذا تستفيد الدولة من هذه الموافقات؟ مطالبا البلدية بتقديم تقرير حول انتشار هذه الظاهرة. ووافق البلدي على طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة (53 ب)، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص انشطة متنوعة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة العبدلي والوفرة مع الغاء نشاط المصور من الانشطة. ووافق المجلس على طلب الاقتراح بشأن الترخيص لمراكز ذوي الاعاقة في المباني الاستثمارية ترخيص البلدية للحدائق المنزلية. وطلب ادارة المناقصات والعقود التصريح بتخصيص موقع مكاتب مؤقتة وتشوين معدات وآليات وسكن عمال مؤقت في منطقة صبحان لاحدى الشركات البيئية لتنفيذ مناقصة. ووافق المجلس على طلب اعتماد ترقيم القطع بمنطقة صباح السالم وعلى طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني التصريح بتجديد واضافة ترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة صبحان لتنفيذ العقد مشروع انشاء وانجاز وصيانة مباني مواقف متعددة الطوابق بمعسكر التحرير.

