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وطن النهار

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«بلدية الفروانية» وجهت 4 إنذارات للمتعدين على أملاك الدولة


نفذ الفريق الرقابي بطوارئ الفروانية جولات ميدانية مكثفة على المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ولائحة المحال والاعلانات الى جانب التأكد من عدم استغلال مساحات بمناطق الرابية والرحاب والضجيج.
وأكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة احمد الشريكه بأن الجولات التي نفذها المفتشون للتأكد من التزام اصحاب المحلات التجارية بتنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» فضلا عن التأكد من التزام المحلات باشتراطات لائحة المحال والاعلانات والتأكد من عدم التعدي على املاك الدولة باستغلال مساحات من دون ترخيص من قبل البلدية.
وأوضح ان الجولات اسفرت عن تحرير 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة، اقامة اعلان بدون ترخيص بالاضافة الى توجيه 4 انذارات تعدي على املاك الدولة.
وأشار الى تواصل الجولات الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات.


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