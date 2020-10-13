الشهاب: «المواصلات» جاهزة للتجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية

وطن النهار

أكدت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب ان الوزارة اولت اهتماما كبيرا بقطاع البريد، للارتقاء بأدائه وتطوير جودة الخدمات المقدمة من اجل رفع تنافسية الدولة وتعزيزها ومساندة القطاعين العام والخاص خصوصا اثناء جائحة «كوفيد - 19» من ناحية توصيل الخدمات.جاءت كلمة الشهاب بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي وأوضحت بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي للبريد ان العالم تعرض لعدة ازمات اقتصادية كبرى بعد الثورة الصناعية وأزمات اخرى مالية ومصرفية تمت مواجهتها بالطرق الكلاسيكية، من خلال ضخ اموال في الاقتصاد والمشروعات وخفضت الفوائد ومنحت الحوافز، ولكن في ازمة «كوفيد -19» اختلف الوضع لان المتسبب بها ليس عاملا اقتصاديا بل اجبرت كل اقتصاديات العالم على التوقف شبه التام وليس مجرد التباطؤ كما اجبر حوالي 190 بلدا حول العالم على فرض الحجر وأيضا حتى الآن لا يعرف موعد انتهاء هذه الجائحة الأمر الذي اثر على القطاع البريدي بالتراجع منذ مطلع العام نظرا للاضطرابات في حركة النقل ونقص سعات تخزين البريدية والطرود بسبب توقف الخدمات البريدية جزئيا والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها جميع دول العالم فضلا عن قرارات الاغلاق العام. وأضافت انه نظرا لعدم قدرة العالم على تحديد موعد نهاية الفيروس ستكون الأزمة طويلة على الأرجح وكان لابد من عجلة الاقتصاد بالتعافي من خلال اتخاذ اجراءات صحية صارمة خاصة لابطاء انتشار الفيروس كتعقيم مكاتب البريد والتعامل مع عمليات نقل وتوزيع البريد بحرفية تمنع اللقاء البشري وجها لوجه والحث على الاستغناء عن الخدمات التقليدية المتوقع اندثارها لتلبية التطلعات المستقبلية التكنولوجية.

وأردفت الشهاب انه من هنا نهض العالم ونهضت الكويت مؤكدة جاهزيتها في عالم التجارة الالكترونية واستخدام المنصات الرقمية المبتكرة وتطبيق اهمية التباعد الجسدي والاجتماعي لاستخدام اجهزة الكمبيوتر والبرامج الحديثة في تبادل البيانات الالكترونية على الشحنات البريدية بين البلدان حيث ساهم التباعد الاجتماعي بين الناس وتدخل الحكومات ببرامج انقاذ ودعم القطاعات الاقتصادية عن طريق رفع الوعي المجتمعي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة القطاعات اللوجيستية والامدادات والنقل على العمل مجددا بأسلوب اكثر تقنية وأقل احتكاك وتأهيل المكاتب البريدية للعمل والتعامل مع عمليات نقل وتوزيع البريد بحرفية ومهنية عالية لاستدامة العمل البريدي وتلبية التسارع الكبير في تغيير سلوك المستخدمين من خلال وضع خطط امان وأنظمة حديثة تضمن التعافي من الكوارث وسرعة التأقلم مع متطلبات المرحلة.

