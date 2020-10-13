مَنْ يسرق تموين الكويت؟

وطن النهار

السلع التموينية التي تدعمها الدولة حتى تصل إلى المواطنين بأسعار زهيدة، أضحت عرضة للسلب والنهب، لا من خلال السطو عليها وسرقتها سرقة مباشرة، بل بواسطة تنازل بعض الكويتيين عنها أو عن بعضها للعاملين في أفرع التموين المختلفة، الذين يشترونها بالسعر المدعوم ثم يعيدون بيعها بأضعاف أثمانها إلى وافدين من الجنسيات المختلفة، ويضعون فارق السعر في جيوبهم ما مثل بالنسبة لهم مصدرا من مصادر الدخل الوفير.

ومع أن وزارة التجارة والصناعة اكدت ان صرف المواد التموينية واصحاب البطاقات يأتي عبر آلية ونظام الكتروني دقيق يحدد الكميات المستحقة التي تصرف لأصحابها، ومع انها قالت في بيان صحافي أمس ان آلية صرف المواد التموينية تتم عبر تسليمها عن طريق الشركة الكويتية للتموين الى الجمعيات التعاونية بحيث تكون تلك المواد بصفة العهدة على موظفي فروع التموين التابعين للجمعيات، فان تلك المواد لا تزال تعرف طريقها إلى غير مستحقيها بسبب تصرفات أصحاب البطاقات أنفسهم الذي يمنحونها لغيرهم.

وقد قالت الوزارة ان كل المواد التي تصرف لمستحقيها من فروع التموين في الجمعيات مدفوعة الثمن من قبل مستلميها المخصصة لهم تلك المواد مبينة انه في حال حدوث اي نقص عبر المواد التموينية تتحمله تلك الجمعيات ويجرى احالتها للمساءلة القانونية ولن تكلف على المال العام للدولة.

وأشارت الى عمل مفتشيها على جرد الفروع التموينية بشكل دوري حيث قاموا باحالة 51 فرعا تموينيا الى النيابة العامة لوجود حالات عجز متنوعة لديها خلال الفترة الماضية.

وذكرت ان هناك قرارات وزارية منعت تصدير وبيع اي مواد مدعومة سواء للمواطن او المقيم او لشركات الشحن مشددة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت على انها لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف القانون سواء من الجمعيات او من اصحاب البطاقات التموينية او شركات الشحن باعتبار ان الغاية من تلك الدعوم هي التسهيل على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.

وأشارت الى تنسيقها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتكويت الوظائف الادارية في فروع التموين عبر الجمعيات التعاونية ووقف تعيين غير الكويتيين خلال المرحلة المقبلة لتواكب السياسة العامة للدولة نحو تكويت الوظائف في القطاع الحكومي.

من جانب آخر دعت مصادر في وزارة التجارة الجهات الرقابية الى ضرورة اتخاذ ما يلزم لوقف تهريب المواد التموينية المدعومة التي تشرف على توزيعها للمستحقين الى الخارج، خاصة بعد اكتشافها وجود كميات كبيرة من تلك المنتجات تباع على الأرصفة في بلدان عدة.

وذكرت بقرار مجلس الوزراء بتكليف كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على التطبيق الدقيق لقرارات منع تصدير المجترات والدجاج والاسماك وسائر المواد المدعومة، وتكليف وزارة الداخلية بتكثيف التحريات الهادفة لاكتشاف هذه العمليات المخالفة للقانون والضارة بالمواطن والمواطنين.

وقالت المصادر ان «التجارة» طالبت الادارة العامة للجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الحدودية للبلاد، وذلك بهدف منع تهريب المواد التموينية حفاظا على المال العام من الهدر، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تصدير سائر المواد المدعومة وتكليف الجهات الرقابية بتكثيف التحريات لاكتشاف عمليات التهريب المخالفة للقانون والضارة بالوطن والمواطنين. وأكدت المصادر ذاتها اكتشاف كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة تحمل ختم الشركة الكويتية للتموين تباع على الطرقات والاسواق الشعبية في بلدان اخرى، ما يدل على تهريبها وبيعها خارج الكويت.

وتابعت: ان الفترة الماضية شهدت قيام الجهات الرقابية بضبط اكثر من حالة تجارة غير مشروعة لتلك المواد داخل الكويت وفي عدد من الاسواق، ما استدعى تدخل الجهات الرقابية لضبطها والتعامل معها وفق القانون.

