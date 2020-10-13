98 مليوناً و400 ألف دينار دعماً سنوياً لتموين المواطنين

وطن النهار

تقوم وزارة التجارة بتقديم الدعم لنحو 1.7 مليون فرد عبر البطاقة التموينية بقيمة اجمالية 150.5 مليون دينار سنويا، حيث تشمل مظلة دعم المواد التموينية المواطنين والخليجيين وغير محددي الجنسية بالاضافة الى الخدم.

وتبلغ نسبة المواطنين من اجمالي الفئات التي تحصل على الدعم 65% لأن اجمالي الاعداد المسجلة لدى وزارة التجارة هو 1.1 مليون مواطن موزعين على 196.9 ألف بطاقة تموينية، وبلغ نصيبهم من الدعم 98.4 مليون دينار سنويا.

وبالنسبة الى الخليجيين فقد بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 90.3 الف فرد موزعين على 10.2 آلاف بطاقة تموينية، حيث قدر الدعم السنوي الذي يحصلون عليه بنحو 7.7 ملايين دينار، وهو ما يقل عن اجمالي الدعم الذي يقدم لغير محددي الجنسية الذين بلغ عدد المستفيدين منهم من الدعم 97.9 الف شخص موزعين على 11.8 الف بطاقة تموينية بكلفة 8.2 ملايين دينار.

اما بالنسبة الى الخدم المدرجين ضمن البطاقات التموينية للحصول على الدعم فقد بلغ عدد المستفيدين منهم 413.4 الف شخص وبكلفة اجمالية 34 مليون دينار سنويا بنسبة 35% من الدعم المقدم. وقد توزعت اعداد الخدم على الفئات المستحقة للبطاقة التموينية، حيث بلغ عدد الخدم المسجلين ضمن بطاقات المواطنين 405.1 آلاف فرد، بينما وصل عدد الخدم المسجلين في البطاقات التموينية الخاصة بالخليجيين 7133 فردا، ووصل العدد الى 1122 شخصاً مسجلين على البطاقات التموينية لغير محددي الجنسية.

