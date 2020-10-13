«الصحة»: 777 إصابة جديدة بـ«كورونا» و534 تماثلوا للشفاء

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 777 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 111893 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 664 حالة.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبد الله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7427 حالة. وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 788705 فحوص.

وجدد السند الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق شفاء 534 إصابة في الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 103802 حالة.

من جانب آخر، قامت القوة الجوية الكويتية بعملية اخلاء طبي لعدد من المواطنين المرضى ومرافقيهم الموفدين للعلاج بالخارج من قبل وزارة الدفاع ووزارة الصحة في مملكة تايلند الصديقة، وقد تم تجهيز الطائرة التابعة للقوة الجوية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى الطاقم الطبي المختص من هيئة الخدمات الطبية بالوزارة بهدف رعاية المرضى أثناء رحلة عودتهم للبلاد.

وقد تم فور وصول هذه الرحلة للبلاد القيام بإجراء جميع الفحوصات الطبية المقررة لركابها، حسب المعايير التي حددتها السلطات الصحية، وذلك من خلال الكوادر الطبية لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ومن ثم تم نقل المرضى العائدين إلى مستشفى جابر للقوات المسلحة وبعض المستشفيات التابعه لوزارة الصحة.

وتأتي هذه الرحلة بتعليمات من قبل نائب رئيس الاركان للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.

وقد وصلت الطائرة مساء أمس وكان في استقبال المرضى ومرافقيهم لحظة وصولهم للبلاد رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع د. عبدالله مشعل الصباح وعدد من ضباط القوة الجوية وهيئة الخدمات الطبية.

