«الهيئة الخيرية» افتتحت قرية صباح الأحمد للاجئين السوريين

وطن النهار

أكد الشيخ ناصر صباح الأحمد انه على يقين بان سمو الشيخ نواف الاحمد امير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد سيعززان مسيرة العمل الخيري الكويتي الذي يعد القوة الناعمة للبلاد وذراعها في المجال الانساني.

جاء ذلك في كلمة القاها بالنيابة عنه الشيخ صباح ناصر الصباح في مستهل حفل أقيم تحت رعايته امس لافتتاح مدينة الشيخ صباح الأحمد للاجئين السوريين في منطقة ادلب.

وقال في بداية كلمته يسرني ان انقل اليكم جميعا تحيات ورثة الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- الذين أنابوني للمشاركة في افتتاح مدينة صباح الأحمد الخيرية لإيواء الأشقاء السوريين النازحين.

وزاد: ان ذلك العمل الإنساني الكبير والنبيل يُخلد الذكرى الطيبة لسمو الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه-، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

ومضى يقول: وفي هذا السياق، أثمن عاليًا بكل فخر واعتزاز الجهود الإنسانية والمقدرة التي تضطلع بها المؤسسات الخيرية والوقفية الكويتية، الرسمية والأهلية، وفي مقدمتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تخفيف معاناة الشعوب المنكوبة والمجتمعات الفقيرة، ومساعدتها على تجاوز أزمتها الإنسانية، وخاصة الشعب السوري الذي يتعرض إلى أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث.

واستطرد الشيخ ناصر صباح الأحمد قائلا: لقد درج أهل الكويت -حكامًا ومحكومين- منذ القدم على حب الخير، والعطاء ومد يد العون لأصحاب الحاجة رغم شظف الحياة، حيث عظموا قيم التكافل والتراحم والبذل، وكانوا أهل فزعة ونجدة لمن انقطعت بهم السبل، وواجهتهم الصعاب أثناء مرور سفنهم بالبلاد.

وها هو الشعب الكويتي بمعدنه الأصيل يواصل عطاءه الخيري بكل سخاء وإقدام في ظل النعم التي حاباه الله بها من دون تمييز أو أجندات سياسية، اللهم إلا من منطلق الواجب الإنساني والأخلاقي وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي ذلك دليل دامغ وبرهان ساطع على تجذر حب الخير وقيمه الإسلامية السامية في نفوس أهل الكويت في أوقات الشدة والرخاء على السواء.

واردف يقول: وعلى هذا النهج واصل أبناء الكويت مسيرة الآباء والأجداد مقتفين أثرهم، ومقبلين بشغف على العمل الخيري، بعد أن أسسوا العديد من الهيئات والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية التي وصلت بمشاريعها إلى شتى أنحاء العالم.

وأوضح ان هذه المبادرة الإنسانية الحضارية التي نحن بصددها الآن لتختصر في مضمونها التوجه الإنساني لدولة الكويت وقيادتها العظيمة وشعبها المعطاء، وإيمانها الراسخ بأهمية الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في المحن والشدائد والأزمات.

وقال: إن سمو الأمير الراحل -طيب الله ثراه- كما شهدت له المحافل والحكومات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة كان قائدًا إنسانيًا فريدًا، حيث شهد العمل الخيري في عهده تطورًا نوعيًا وانتشارًا واسعًا، واتسمت تجربة الكويت الإنسانية بالانفراد والريادة.

وذكر ان الكويت استضافت العديد من المؤتمرات الدولية للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سورية والعراق والسودان، وقدمت المساعدات السخية لضحايا الكوارث والنزاعات في اليمن والصومال وباكستان وغيرها. حتى أصبحت في ظل قيادته الإنسانية الرشيدة واحدة من أهم الدول المانحة في العالم، ورسخت حكومة الكويت ومؤسساتها الخيرية المانحة منذ عقود روح التضامن الدولي مع الشعوب المنكوبة والمجتمعات الفقيرة عبر اطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التنموية والإغاثية المتنوعة، مؤكدةً وجهها الإنساني المشرق.

قدر الكويت

ومضى يقول: انه بهذا الدور الإنساني الرائد لسموه -طيب الله ثراه- ارتفع قدر دولة الكويت بين حكومات العالم وشعوبه، وبادرت منظمة الأمم المتحدة إلى تتويج سموه قائدًا للعمل الإنساني تقديرا لدوره الإنساني الكبير، وتسمية الكويت مركزا إنسانيًا عالميا، وقد جاء هذا الحدث التاريخي ليقدم شهادة أممية على إنسانية دولة الكويت وانحياز أميرها الراحل إلى الفقراء والمستضعفين.

واضاف: لقد تابعنا جميعا تداعيات جائحة «كورونا» التي تعصف بدول العالم حاليًا، وفي ظل هذه الأزمة برهنت الكويت ومؤسساتها الخيرية الرسمية والأهلية مجددًا على دورها الإنساني البارز في تخفيف وطأة هذه الجائحة على بعض دول العالم من خلال دعم جهودها وتعزيز قدراتها في مواجهة آثار الوباء.

القوة الناعمة

وختم بقوله: إنني على ثقة ويقين بأن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد -حفظهما الله- سيمضيان بتوفيق الله على خطى سمو الأمير الراحل لتعزيز مسيرة العمل الخيري الكويتي بوصفه القوة الناعمة للبلاد وذراع سياستها الخارجية في المجال الإنساني، وتعظيم جهود مؤسساتنا الخيرية المباركة في مجال دعم قيم الاستقرار والسلام والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا الله تعالى أن يرحم فقيدنا الكبير سمو الأمير الراحل، وأن يوفقنا جميعًا الى خير ما يحبه ويرضاه، وأن يكشف عنا الوباء والبلاء، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الاسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق في مستهل كلمتي أود أن أؤكد أننا برحيل سمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- فقدنا قائدًا إنسانيًا فذًا، وأحد رعاة قيم الخير والسلام والدبلوماسية والحوار والتعايش، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، وسطر بحروف من نور مسيرة تاريخية حافلة بالانجازات الرائدة.

وبقيادته الحكيمة وسياسته المتزنة جعل الكويت مركزًا للعمل الإنساني، ونموذجًا فريدًا للعطاء الإنساني، وشهدت مسيرته المباركة أعمالًا جليلة ومبادرات إنسانية عظيمة، ستظل - بإذن الله- خالدة في ذاكرة التاريخ، ونبراسًا مضيئًا للأجيال. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، وينزله منازل الصديقين والشهداء وحسُن أولئك رفيقًا.

القيم الإنسانية

ونعاهد الله أننا سنكون دائمًا أوفياء مُخلصين لمبادئه وقيمه الإنسانية السامية، وسنبقى على خطاه سائرين، وعلى نهجه الحكيم ماضين، وستظل سيرته العطرة مبعث فخرنا واعتزازنا جميعًا.

واضاف: أود أن أرفع باسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى سمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة توليهما مقاليد الحكم في البلاد. وزاد: ولما كانت الأزمة السورية واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في التاريخ الحديث بالنظر إلى حجم ضحاياها من الأرواح والمهجرين، فقد أولتها الكويت أهمية خاصة، وبرز دورها في إغاثة منكوبيها منذ اندلاع أحداثها في 2011، وتوجت مواقفها باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في تلك البلاد المنكوبة، وشاركت في رئاسة ورعاية مؤتمر رابع للغرض نفسه... فضلًا عن توجيه سمو الأمير الرحل للهيئة الخيرية لتنظيم 4 مؤتمرات للمنظمات غير الحكومية للغاية نفسها، والتي بلغ حصادها مليار و300 مليون دولار. كما تبرع سموه -رحمه الله- بإنشاء قرية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بقيمة 5 ملايين دولار، وهذا غيض من فيض عطائه.

مكونات المشروع

واردف قائلا: وفي 22 أبريل الماضي افتتحت الهيئة الخيرية المرحلة الأولى من مدينة صباح الاحمد وقوامها 426 بيتا، من بينها 300 بيت بتبرع كريم من سمو الأمير الرحل -طيب الله ثراه-، وكان هذا التبرع فاتحة خير وبركة على هذا المشروع. وها نحن اليوم نفتتح المرحلة الثانية من مدينة صباح الأحمد الخيرية، وعدد بيوتها 500 بيت، وستتوالى بإذن الله بقية المراحل التي تضم 874 بيتًا خلال الفترة المقبلة، وبذلك يصل عدد بيوت المدينة إلى 1800 بيت. وإلى جانب ذلك، تشتمل المدينة على مسجدين ومركزين لتحفيظ القرآن الكريم، وثلاث مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومستوصف طبي وبئر ارتوازية وسوق تجاري ومخبز آلي، كما يأتي تدشين هذه المرافق في اطار توجهنا الاستراتيجي التنموي الذي يركز على بناء الإنسان والمشاريع ذات الأثر طويل الأمد، حيث تتيح هذه المدينة السكنية 1000 فرصة عمل لأهل المخيمات، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

