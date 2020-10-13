«التمييز» أخلت سبيل الدويلة إلى 26 الحالي

وطن النهار

قررت محكمة التمييز ايقاف الاحكام الصادرة بحبس النائب السابق المحامي ناصر الدويلة واخلاء سبيله لحين الفصل في قضيتي الاساءة إلى المملكة العربية السعودية والامارات التي تقرر له 26 الحالي. يذكر أن محكمة الاستئناف قضت بحبس الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية أمن دولة «الإساءة للإمارات»، بعد ان قضت محكمة اول درجة سابقا ببراءته. وكانت وزارة الخارجية تقدمت بشكواها ضد الدويلة مطالبة باحالته الى المحاكمة وتطبيق اقصى العقوبة عليه لتهديده العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والامارات. ووجهت النيابة العامة اليه تهمة ارتكاب جرائم امن دولة وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت الاساءة الى الامارات. وفي القضية الاخرى فقد قضت محكمة الاستئناف الجزائية، بحبسه سنة مع الشغل، في القضية المرفوعة ضده من النيابة على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للسعودية.

