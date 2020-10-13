2000 مُبادر يستفيدون من قرار «صندوق المشروعات»

مال وأعمال

قرر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات المموّلة من قبله لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من شهر أكتوبر الحالي.

وأضاف الصندوق في بيان: يأتي ذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي ما زالت تداعياتها تؤثر على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعياً من الصندوق الوطني لدعم ورعاية المشروعات المموّلة من قبله.

وتابع البيان: على أن لا تتجاوز المدد المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق الوطني.

ويأتي قرار الصندوق في ظل ما يعانيه المبادرون من خسائر فادحة بسبب تداعيات فيروس كورونا وما تبعها من إجراءات صحية ووقائية شملت فرض الحظر الجزئي والكلي، الأمر الذي جعل الكثير من أصحاب المشروعات يقومون بتفنيشات شملت الآلاف ممن يعملون في تلك المشروعات.

واستهدفت الحكومة وبشكل مباشر الحفاظ على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر التأكيد على أهمية تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم في تخطي الأزمة وبأقل الخسائر الممكنة.

وكان للجنة التحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل دور مهم ومتزايد في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي في الدولة، كونه يمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث حرصت اللجنة على تقديم مجموعة من الاجراءات من شأنها تقديم الدعم والتمويل للمتضررين من أزمة كورونا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويسعى الصندوق الوطني من خلال تلك المبادرة إلى حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مصيدة التعثر، ومساعدتهم في الحفاظ على مشروعاتهم من الإفلاس والدخول في دوامة التقاضي أمام المحاكم.

وتستهدف الكويت من تأسيس صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحفيز الشباب للدخول إلى قطاعات العمل الحر وتمويل مشروعاتهم، بما يخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة التي يلتهم بند الرواتب والدعومات بها ما يقارب من 70 بالمئة من إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للدولة، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لتخفيفه من خلال توجيه خريجي الجامعات للعمل بالقطاع الخاص في جميع المجالات.

