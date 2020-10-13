المنافس الأميركي لـ «تيك توك» يستعد للطرح في اكتتاب عام

مال وأعمال

قال موقع «بيزنس إنسايدر» إن هناك توقعات بطرح تطبيق «ترايلر» المنافس الأميركي لتطبيق الفيديو القصير الصيني «تيك توك» للاكتتاب العام، حيث أن هناك معلومات أن التطبيق يجري محادثات مع بنك الاستثمار «فارفهار بارتنرز» بشأن اندماج محتمل وطرح عام أولي.

ونقل الموقع عن «رويترز» أن الاندماج في حالة نجاحه سيكون مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وهي «سباك»، وهي في الأساس شركات وهمية تطرح للجمهور لزيادة رأس المال من أجل الاستحواذ على شركة، ما يسمح بنجاح هدفها في الحصول بسهولة على إدراج عام. ويجري التطبيق محادثات في آن واحد، لجمع أموال من القطاع الخاص، حيث جمع 100 مليون دولار، لتصل قيمته إلى 1.25 مليار دولار حتى الآن، حيث قالت مصادر إن التطبيق يقرر حالياً ما إذا كان سيستمر في الزيادة الخاصة، أو يعقد صفقة مع سباك، ولكن لا توجد صفقة مؤكدة حتى الآن. وكان تطبيق ترايلر، الذي يطرح نفسه كبديل للتطبيق الصيني تيك توك، قال الشهر الماضي إن لديه 100 مليون مستخدم نشط شهريًا، فيما قال رئيسه التنفيذي مايك لو، إن نمو الشركة كان «على متن سفينة صاروخية». وفي المقابل، لدى تيك توك أكثر من 689 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، حسب آخر إحصاءات في يوليو 2020.

