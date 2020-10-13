البنك الدولي: «كورونا» أدخل الاقتصاد العالمي في غيبوبة ركود

مال وأعمال

صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه يمكن وصف الأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها تفشي وباء «كورونا»، بـ «الركود الاقتصادي».

وقال مالباس: «أخشى أن أقول بأننا سنشاهد فترة كساد اقتصادي، والسؤال هو إلى متى ستستمر: في الثلاثينيات (1930) استمرت 10 سنوات أو أكثر في بعض البلدان، وآمل أن تكون أقصر هذه المرة، بسبب تصرفات الحكومات وبسبب إجراءات القطاع الخاص».

وأضاف: «يتوفر الكثير من المعلومات لمجموعات أكبر بكثير من الناس حول العالم، ويتفاعل الملايين منهم، في محاولة لفهم الأزمة واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الاقتصاد. وهذه أداة قوية لم تكن متاحة خلال فترة الكساد الكبير».

وأشار مالباس إلى أنه ليس لديه تقدير دقيق لموعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة.وشدد على أن «الأمر سيستغرق سنوات عديدة خاصة في حالة البلدان النامية». في الوقت نفسه، وفقا لرئيس البنك الدولي، ستتعافى البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة بشكل أسرع.

يأتي هذا فيما انطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين السنوية والتي تعقد هذا العام عن بعد وتستمر حتى الأحد المقبل 18 أكتوبر.

وستركز المناقشات، والتي ستكون تحت عنوان «بناء التعافي والانتعاش لتحقيق الشمول وتعزيز الصمود»، والتي ستركز على مساندة التعافي الذي يعزز القدرة على الصمود ومجابهة الأخطار.

وسيناقش قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى جانب مجموعة متنوعة من الخبراء طريق المضي قدمًا للبلدان النامية.

وأحدثت جائحة كورونا اضطرابات في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى تراجع شديد في نواتج التنمية التي تحققت على مدى عقود من الزمان.

وفي الربيع الماضي، نجح البنك الدولي في تدعيم وقف سداد أقساط الديون لأشد بلدان العالم فقراً، وأطلق استجابة سريعة وواسعة النطاق للتصدي لهذه الجائحة.

