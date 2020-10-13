4 مراحل للتقاعد

مال وأعمال

أشار الدليل إلى أنه يمكن تقسيم مراحل التعاقد للخدمات الاستشارية إلى 4 مراحل مختلفة، هي طلب تقديم العرض، وتوجيه دعوة لإرسال طلب تقديم العرض (أو ما يسمى بالتأهيل المسبق)، والتقييم الفني والمالي، وترسية المشروع. وعلى الصعيد العالمي، وضعت المؤسسات العامة حد أدنى من المعايير الخاصة بالتعاقد والمشتريات استنادًا إلى القيمة النقدية.

وتتمحور السياسات والإجراءات حول المبادئ الأساسية للمشتريات مثل الإنصاف والفاعلية والجودة والفوائد الاقتصادية والشفافية. ووفقًا للمبادئ الأساسية المحددة، من المرجح أن تتبع المؤسسة العامة نهجًا محدداً مناسبًا للغرض المستهدف، حسب الحجم وأوجه التعقيد التي ينطوي عليها المشروع، إضافة إلى مراعاة مبدأ القيمة مقابل المال.

وأوضح دليل «المركز» أنه حتى يتم تحقيق النجاح في الشراكة بين القطاعين، ينبغي الحرص على التوافق في الجانب الثقافي والفني والاستراتيجي والمالي. في حين أن الجودة تعتبر هي العامل الأساسي في الخدمات الاستشارية، إلا أن السعر هو معيار تقييم مهم أيضًا، لكن وزن السعر يعتمد على منهجية التقييم المختارة. يتم ترسية العقود على مقدمي الطلبات الحاصلين على أعلى الدرجات المجمعة التي تستوفي معايير المتطلبات الفنية والمالية وتأكيد مبدأ القيمة مقابل المال.

