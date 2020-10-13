إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية

مال وأعمال

تتركز خدمات «المركز» المقدمة للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي في مجالين رئيسيين؛ هما: خدمات إدارة الأصول؛ وتشمل المحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية المختلفة، والعقارات، والأسهم الخاصة، والاستثمارات البديلة الأخرى، والاستثمارات في أنظمة الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار التي يديرها «المركز»، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية؛ وتشمل الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة، والاستشارات المتعلقة بالعمليات التشغيلية وإعادة الهيكلة، والاستشارات الإدارية، والدراسات المتعلقة بالقطاعات، ومراجعة وتحديث الاستراتيجيات، ومراجعة وتحديث منظمة الحوكمة والسياسات وأطر عملها، إلى جانب الاستشارات القانونية والإدارية.

