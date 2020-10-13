«برقان»: كهامباتي فازت بجائزة «حساب المزايا» بقيمة 4000 دينار

مال وأعمال

أعلن بنك برقان، أمس، عن فوز أنسية مصطفى كهامباتي بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4000 دينار. وقد أعربت الفائزة عن سعادتها بالفوز. ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصاً للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجاناً في السنة الأولى بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 4000 دينار في السحب الربع سنوي، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام. وسيواصل بنك برقان بتقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العملاء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال هذا العام.