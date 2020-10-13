«الأهلي» يرعى حملة «حياتهم غالية» لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

مال وأعمال

في إطار التزامه الدائم بتوفير بيئة تساعد على دعم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجمتع، رعى البنك الأهلي الكويتي حملة «حياتهم غالية» التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دولة الكويت، بالشراكة مع منظومة البناء البشري للتنمية الاجتماعية و الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية و بإشراف مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في دولة الكويت. وقد كان الهدف من هذه الحملة الوطنية تسليط الضوء على التأثيرات العكسية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد تم تصميم حملة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي انطلقت لهذا العام تحت عنوان: «حياتهم غالية»، بهدف مساعدة العائلات من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة التي ترتكز على ثلاثة دعائم رئيسية وهي: التأهيل والتعليم والترفيه، والتي سوف توفر خططاً عملية وحلولاً فاعلة للعائلات لمساعدتهم على تخطي التأثيرات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن هذه الجائحة.

وسوف يواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه للمبادرات الخاصة بدمج وتمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع من خلال التزامة بالمسؤلية الاجتماعية واسعة النطاق التي يتبناها البنك. وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية خلق بيئة تشجع على الدمج والتواصل والتمكين المجتمعي، سيشارك البنك الأهلي الكويتي في حملة شركاء لتوظيفهم الثانية التي ستنظم من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لدعم و استثمار طاقات ذوي الإعاقة والتي من المقرر انطلاقها مطلع العام 2021. وحرصاً منه على بلورة جهود البنك المستمرة لتحقيق أعلى مستوى من رضا الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات، يعقد البنك الأهلي الكويتي بشكل منتظم دورات للتدرب على لغة الإشارة لموظفي الفروع، ويبلغ إجمالي عدد موظفي البنك المدربين كلياً على التواصل بلغة الإشارة 43 موظفاً مخصصين لخدمة العملاء ذوي الإعاقة السمعية، ويتوزعون على سبعة فروع. كما يلتزم البنك، من خلال تعاونه مع الهيئات الرسمية والمدنية ومنظمات العمل التطوعي، بالمساهمة بشكل فاعل في بلورة خطط الدولة الرامية إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كلي في المجتمع.

