شركة البورصة: ماضون في تحقيق استراتيجيتنا

مال وأعمال

أكدت شركة بورصة الكويت مواصلة تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتطوير وتعزيز سوق المال الكويتي ودعوة المجتمع الدولي للاستثمار فيه استعدادا للادراج في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أواخر نوفمبر المقبل.

ومثّل بورصة الكويت في الندوة الافتراضية التي نظمها HSBC بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريم ، حيث تطرقت في كلمتها للانجازات الهامة التي حققتها البورصة نتيجة لجهودها الواسعة في تطوير وتعزيز سوق المال الكويتي، كما عرضت أهم التغييرات التي استحدثت أخيراً في آليات التداول لاستيعاب متطلبات الادراج في مؤشر MSCI. وأضافت «استعداداً لادراج سوق الكويت المالي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، قامت بورصة الكويت بتطبيق سلسلة من الاجراءات الاستثنائية لآلية التداول، والتي ستطبق يوم الادراج فقط لاستيعاب الأموال التي يتم ضخها. حيث سيكون هناك تمديد لمزاد الاغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق.

ولفتت أن بورصة الكويت ستقوم بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال ادخال حسابات التخصيص وتحسين آلية التسوية مع ازالة قاعدة الأموال الجديدة (المقاصة) على مستوى المستثمر التي تتطلب دفع مبالغ الصفقة الأولى لتمام التسوية.

وقالت: أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، واصلت بورصة الكويت تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع الالتزام الكامل بالمساهمة في النهوض بسوق المال الكويتي ودعوة المجتمع الدولي للاستثمار فيه». وبينت إنه سيكون هناك كذلك تمديد لمدة رفض أمين الحفظ، هذا من جانب، ومن جانب آخر ستقوم بورصة الكويت بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال ادخال حسابات التخصيص، وتحسين آلية التسوية مع ازالة قاعدة الأموال الجديدة (المقاصة) على مستوى المستثمر التي تتطلب دفع مبالغ الصفقة الأولى لتمام التسوية. جدير بالذكر، أن هذه هي المشاركة الثانية لبورصة الكويت هذا العام في ندوات HSBC الافتراضية التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية. ففي التاسع والعاشر من شهر سبتمبر الماضي، نظمت بورصة الكويت يومها المؤسسي الافتراضي الأول بالتعاون مع HSBC، والذي جمع تسع شركات مدرجة في بورصة الكويت بـ31 مؤسسة من المؤسسات الاستثمارية وشركات ادارة الأصول الرائدة.

وكانت بورصة الكويت قامت أخيراً بادراج أسهمها في السوق المالي المحلي لتصبح أول بورصة مملوكة بالكامل من القطاع الخاص في المنطقة تحقق هذا الانجاز، لتسجل ارتفاعاً لسعر سهمها بأكثر من 10 أضعاف في أول يوم تداول لها في السوق «الأول» في 14 سبتمبر الماضي. وقد عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على انشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالاضافة الى تطوير مجموعة شاملة من الاصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي الى أعلى المستويات الاقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من اصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

