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مال وأعمال

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71 مليون دينار سيولة التداولات


أغلقت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 1.8 نقطة ليبلغ مستوى 5778.82 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.03 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 445.9 مليون سهم تمت عبر 16173 صفقة نقدية بقيمة 71.19 مليون دينار (نحو 249.16 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.4 نقاط ليبلغ مستوى 4464.14 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 293.17 مليون سهم تمت عبر 7852 صفقة نقدية بقيمة 14.6 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 5.3 نقاط ليبلغ مستوى 6439.04 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 152.8 مليون سهم تمت عبر 8321 صفقة بقيمة 56.5 مليون دينار (نحو 197.7 مليون دولار).
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2.3 نقطة ليبلغ مستوى 4527.70 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 245.4 مليون سهم تمت عبر 6091 صفقة نقدية بقيمة 12.5 مليون دينار (نحو 43.7 مليون دولار).


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