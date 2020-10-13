الكويت الثانية عربياً في مؤشر الشركات «منخفضة الكربون»

مال وأعمال

أطلقت ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية، مؤشراً اختيارياً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان البورصة المصرية، أمس، أصبحت البيانات والتحليلات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ذات أهمية حاسمة للأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل المؤشر الجديد معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والاسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، كما يوفر للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكبر وزناً في المؤشر بنسبة 39.5 في المئة، تليها الكويت (22.3 في المئة)، والامارات العربية المتحدة (16.6 في المئة)، ثم قطر (13.4 في المئة)، ومصر (4.5 في المئة)، وأسواق الشرق الأوسط الأخرى (3.8 في المئة).

وعلى مدى 5 سنوات، بلغ متوسط العائد السنوي -على مدى الـ12 شهراً الماضية «خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى سبتمبر 2020» لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون 5.1%، متفوقاً في أدائه على مؤشر ريفينيتيف للأسهم الحرة المتاحة للتداول في 8 أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سجل عائداً بنسبة 3 في المئة خلال الفترة نفسها.

وبلغ العائد السنوي لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون في العام الماضي 19.75% مقارنة بـنسبة 12.52% حققها مؤشر ريفينيتيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2019.

وتوضح النقاط المرجعية للبيانات التاريخية الآفاق الواعدة لانتقال المنطقة الى الاعتماد على التمويل المستدام. كما تظهر البيانات أن دمج القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهج الاستثمار يمكن أن يعزز العوائد ويقلل من المخاطر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت الهيئات التنظيمية الاقليمية تشجع بصورة نشطة الاستثمار في المنتجات المستدامة.

وتتبنى الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كوسيلة لجذب الاستثمار وزيادة العوائد المالية. ومع توفر المزيد من المنتجات المستدامة حالياً في المنطقة، سيتمكن المستثمرون المحليون من الاستثمار في أسواقهم الخاصة بدلاً من التفكير في التوجه الى الأسواق العالمية الأخرى التي تلبي معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

