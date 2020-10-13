الذهب تراجع عن أعلى مستوى

مال وأعمال

هبط الذهب عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اذ عوض الدولار بعض خسائره بعد أن واجهت حزمة انقاذ أميركية جديدة للتخفيف من تداعيات كورونا معارضة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة الى 1927.11 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 21 سبتمبر عند 1932.69 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة الى 1934.70 دولاراً للأوقية. وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس التي تغطي تداولات العملات والسلع الأولية والمؤشرات «مؤشر الدولار انتعش قليلاً، مما ضغط على المعدن النفيس». لكنها أضافت «الاتجاه الفني تحول الى الصعود في الأجل القريب وقريبا جداً ربما يختبر مستوى المقاومة الرئيسي 1942 دولاراً».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة نحو واحد في المئة الى 25.36 دولاراً للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.1 في المئة الى 2437.79 دولاراً في حين ارتفع البلاتين 0.2 في المئة الى 887.57 دولاراً.

