العقود الآجلة هبطت إلى 42.44 دولاراً للبرميل أسعار النفط انخفضت مع استئناف شركات أميركية الإنتاج

مال وأعمال

انخفضت أسعار النفط واحداً في المئة للجلسة الثانية على التوالي مع شروع منتجين أميركيين في استئناف العمل بعد الاعصار دلتا وانتهاء اضراب للعمال أثر على الانتاج في النرويج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 41 سنتاً الى 42.44 دولاراً للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 42 سنتاً الى 40.18 دولاراً. وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من تسعة في المئة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو، ولكنهما انخفضا يوم الجمعة بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال أنهى اضراباً هدد بخفض انتاج البلد من النفط والغاز بما يقترب من 25 في المئة.

ووجه الاعصار دلتا أكبر ضربة لانتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاماً ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الانتاج وتعمل توتال على اعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل. ورغم تأثير الاعصار، فان أسعار النفط قرب 40 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة أميركية على اضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من بيكر هيوز.

