أسعار تصدير الخام الكويتي لآسيا دون تغيير في نوفمبر

مال وأعمال

أظهرت وثيقة تسعير، أمس، أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي عند 50 سنتاً للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، دون تغيير عن الشهر السابق. وبحسب «رويترز»، تحدد سعر الخام الكويتي الخفيف الممتاز عند 60 سنتاً للبرميل دون عُمان/دبي، بارتفاع 10 سنتات عن الشهر الماضي. وتقرر أن يكون سعر البيع الرسمي لخام الخفجي في نوفمبر أقل 30 سنتاً للبرميل عن عمان/دبي، دون تغيير عن الشهر السابق. وشهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً خلال تعاملات،أمس، بعدما تراجعت حدة اعصار «دلتا» في خليج المكسيك، وكذلك انتهاء الاضراب الذي نظمه عمال قطاع النفط في النرويج وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.8% عند مستوى 42.51 دولاراً للبرميل، كما تراجعت عقود خام نايمكس الأميركي بنحو 0.8% الى مستوى 40.28 دولاراً للبرميل.

