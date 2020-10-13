سلطنة عُمان: بدء الإنتاج من حقل غزير الغازي العملاق

مال وأعمال

أعلنت وزارة الطاقة في سلطنة عمان، بدء الانتاج من حقل غزير الغازي العملاق، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في زيادة الانتاج الى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في «تويتر»: «أعلنت شركة «بي بي عمان» بالشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن، وشركتي «أوكيو» و«بتروناس» اليوم عن بدء الانتاج من حقل غزير بمنطقة الامتياز - مربع 61 في مرحلته الثانية، وذلك قبل الموعد المحدد له بأربعة أشهر». وقبل ذلك قالت شركة الطاقة «بي بي» في بيان، انها وشركاؤها بدأوا الانتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عمان، بما يسبق خططا أولية بعدة أشهر. وبدأ انتاج المرحلة الأولى من تطوير الرقعة 61، في سبتمبر 2017، واليوم تم الاعلان عن بدء انتاج المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يصل اجمالي الطاقة الانتاجية من الرقعة الى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز، وما يزيد عن 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.

وتملك «بي بي» 60%من مشروع الرقعة 61، بينما تملك شركة «أوكيو» 30% وتملك «بتروناس» 10%.

