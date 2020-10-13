«النفط» دشَّنت حملة «تعليم ثقافي بترولي»

مال وأعمال

أعلنت وزارة النفط عن أن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة دشنت أخيراً حملة تعليم ثقافي بترولي الجديدة والأولى من نوعها والتي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية وأولياء الأمور والمعلمين وتزويدهم بأهم الارشادات والتوجيهات بالاستخدام الآمن لشبكة الانترنت خلال الدراسة عن بُعد لتجنيبهم من الوقوع في المخاطر.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الحملة الجديدة التي أطلقتها «النفط» تأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والذي ستكون الدراسة فيه عن بُعد نظراً لما يمر به العالم من تداعيات سلبية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت «النفط» أن الحملة تحتوى على ارشادات وتوجيهات بالاستخدام الآمن لشبكة الانترنت بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية لتخاطب جميع الفئات واستعراض اجراءات السلامة وأساليب التعامل الآمن مع الانترنت.

وأشارت الى أن الحملة تحتوي كذلك على معلومات تتعلق بالصناعة النفطية والتعريف بطبيعة عمل ودور وزارة النفط والقطاع النفطي ومدى أهمية القطاع في الاقتصاد باعتباره عصب الحياة في الكويت.

يذكر أن وزارة النفط قد تبنت مشروع الثقافة البترولية منذ عام 2003، اضافة الى غرس الثقافة النفطية في الاجيال القادمة لخلق جيل واعي من الشباب الكويتي من الجنسين لتمكينه من قيادة هذه الصناعة في المستقبل الواعد.

