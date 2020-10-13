«التجاري» أعلن الفائزين في حساب «النجمة» وحملة «أكثر من الراتب»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري سحوباته على حساب النجمة وحملة «أكثر من راتب». وقد تم اجراء السحب يوم، أمس، في مبنى البنك الرئيس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة مشعل الصبر، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

> حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000 دينار من نصيب الفائز عبدالله راشد الطراد.

> وسحب حملة «أكثر من راتب». جائزة تعادل راتباً وتصل إلى 1,000 دينار من نصيب الفائز منيس جسار السبيعي

وأوضح البنك بأن حملة «أكثر من راتب» موجهة للعملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم البالغه 500 دينار أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك، والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من 250 دينار الى 500 ديناراً أو قرض من دون فائدة بقيمة 5 أضعاف الراتب وبحد أقصى 10,000 دينار، وسيكون هناك سحب أسبوعي للعملاء الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها شهريا. كما يمكن للعملاء الكويتيين المتقاعدين بالاضافة الى المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم البالغة 10,000 دينار وما فوق الى البنك الحصول على هدية نقدية قدرها 1% من قيمة المديونية المحولة.

