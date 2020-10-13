أنغام تألقت في أضخم حفلات ما بعد «كورونا»

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أحيت الفنانة أنغام واحدة من أضخم الحفلات من حيث الحضور الجماهيري بمركز المنارة وذلك عقب فترة انقطاع بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا. وأقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظراً للاقبال الجماهيري الذي تخطى الـ 4500 فرد من مختلف الأعمار.

وحضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية «بحبك وحشتيني» وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الاعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: «وحشتوني».

كما تألقت انغام بوصلة طربية رومانسية بأغاني «بقول نسياك»، «ولا دبلت»، « هدنه»، «روحي وسنيني»، «اساميك الكتيرة»، «حبايبنا» و«هبدأ من الآخر»، «مطمنه»، «مهزومة»، «بين البينين»، «فرصة الاختيار»، «بتوصفني»، «سكيت ليه»، «عرفها بيا»، «بعت لي نظرة»، «اكتبلك تعهد»، «حته منك» واختتمت بـ «سيدي وصالك».

