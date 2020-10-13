loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أنغام تألقت في أضخم حفلات ما بعد «كورونا»


أحيت الفنانة أنغام واحدة من أضخم الحفلات من حيث الحضور الجماهيري بمركز المنارة وذلك عقب فترة انقطاع بسبب الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا. وأقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظراً للاقبال الجماهيري الذي تخطى الـ 4500 فرد من مختلف الأعمار.
وحضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية «بحبك وحشتيني» وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الاعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: «وحشتوني».
كما تألقت انغام بوصلة طربية رومانسية بأغاني «بقول نسياك»، «ولا دبلت»، « هدنه»، «روحي وسنيني»، «اساميك الكتيرة»، «حبايبنا» و«هبدأ من الآخر»، «مطمنه»، «مهزومة»، «بين البينين»، «فرصة الاختيار»، «بتوصفني»، «سكيت ليه»، «عرفها بيا»، «بعت لي نظرة»، «اكتبلك تعهد»، «حته منك» واختتمت بـ «سيدي وصالك».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة