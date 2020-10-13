الديهان: سأعمل على إبراز الشأن الموسيقي أكاديمياً

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عبر د. محمد الديهان العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية عن التشرف والاعتزاز بتمثيل دولة الكويت في المجمع العربي للموسقى التابع لجامعة الدول العربية، وقال: «نتمنى أن نوفق لخدمة دولة الكويت، وأن يكون لها دور في المجمع، وأن نسهم في رفع الشأن الموسيقي أكاديمياً وفنياً.

جاء ذلك بعد ان تم اختياره ممثلاً عن دولة الكويت في «المجمع العربي للموسيقى» من قبل وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، اضافة الى ترشيح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل.

وذكر الديهان ان المجمع العربي للموسيقى هيئة متخصصة من هيئات جامعة الدول العربية، وجهاز ملحق بأمانتها العامة، يعنى بشؤون الموسيقى على مستوى العالم العربي، ويختص تحديداً بالعمل على تطوير التعليم الموسيقي في العالم العربي، وتعميمه ونشر الثقافة الموسيقية، وجمع التراث الموسيقي العربي والحفاظ عليه، والعناية بالانتاج الموسيقي الآلي والغنائي العربي والنهوض به، كما يعنى بالبحوث والدراسات الموسيقية، والتخطيط الموسيقي، والتربية الموسيقية، وتطوير المهن الموسيقية، والدفع بالاعلام والنقد الموسيقي. وأعرب الديهان عن شكره وتقديره لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل على ترشيحهما لهُ لتمثيل دولة الكويت في المجمع العربي للموسيقى، ودعمهم للثقافة والفنون والآداب.

