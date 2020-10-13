الحكم: «الفنون المسرحية» تبدأ إجراءات قبول العام الدراسي الجديد

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أعلن وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية د. حسين الحكم أن المعهد على أهبة الاستعداد لقبول الدفعة الجديدة من طالبات وطلاب العام الدراسي 2021/2020، حيث بدأ التسجيل الالكتروني لاستمارات قبول الطلاب المستجدين الراغبين في القبول بأحد أقسام المعهد في مجال (التمثيل والاخراج) و(النقد) و(الديكور)، الى جانب (التلفزيون)، وذلك وفق خطة «التعليم عن بُعد» للعام الدراسي 2020 /2021.

وقال الحكم: تماشيا مع الرؤية الحكومية لكويت جديدة 2035 وبدعم من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي يواكب المعهد الزمن، ويسهل على أبنائنا الطلبة عملية التسجيل، وذلك عبر الموقع الالكتروني للمعهد: http://hioda.edu.kw وتابع وكيل المعهد: نتمنى لأبنائنا الذين يملكون الموهبة ولديهم الحس الفني اللازم للدراسة بالمعهد، ارسال نموذج الاستمارة الموجودة على موقع المعهد الالكتروني الى ايميل قسم شؤون الطلبة: studentaffairs@mohe.edu.kw

ولفت الحكم الى أن تسجيل الطلبة متاح عبر استمارة القبول على موقع المعهد التي يتم تنزيلها من على جهاز الكمبيوتر لا الهواتف الذكية، حيث يتم ارسال نموذج الاستمارة الموجودة على موقع المعهد بعد تعبئتها الى البريد الالكتروني السالف البيان.

وأضاف: غني عن البيان أن ملء الاستمارة لا يعتبر قبولاً نهائيا، الا بعد اجتياز امتحان القبول الذي يحدده المعهد، ما بين 25 أكتوبر و5 نوفمبر، مبيناً أن الاختبارات تختلف باختلاف طبيعة كل قسم من الأقسام الأربعة، وتتفق جميعها مع ظروف جائحة كورونا؛ والتي تتراوح ما بين المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، وأداء المشهد التمثيلي، ورسم لوحة بالقلم الرصاص ولوحة بالألوان، كلٌ حسب ما يلائم الأقسام الأربعة.

وكشف الحكم أن المجال سيتاح للطلبة المجتازين لاختبارات القبول، لاستكمال اجراءات التسجيل، مشيراً الى أن العام الدراسي المقبل سيبدأ يوم الأحد 8 نوفمبر 2020، وأن ادارة المعهد باجتماع دائم لاعلان نتائج الفصل الدراسي التكميلي، والاستعداد للموسم الدراسي الجديد، ليواصل المعهد دوره الرائد في الحركة الفنية بالكويت والخليج العربي.

