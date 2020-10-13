«دبي للكوميديا» يعود بمشاركة ألمع النجوم

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بعد الأنباء عن عودته المرتقبة كشف مهرجان دبي للكوميديا عن برنامجه فعالياته الرسمي المليء بالمرح، والذي سيُقام ضمن عدة مناطق من دبي في الفترة بين 21 و24 أكتوبر الحالي. ويُقام المهرجان بتنظيم من فعاليات دبي، وانتاج براج ولايف نيشن ودي اكس بي لايف، وبالشراكة مع دبي أوبرا وموقع BookMyShow ومدرسة دوبوميدي وفيرجن راديو دبي واذاعة دبي 92، ويتحضر لتقديم أروع الأجواء الكوميدية الحيوية عبر مشاركة كوكبة متميزة من أبرز المواهب المحلية والعالمية.

وسيضم المهرجان عدداً من أبرز نجوم ونجمات الكوميديا حول العالم، من أمثال جاد المالح وميشيل وولف ومو عامر وعلي السيد، اضافة الى نمر وفير داس وجوراف كابور ومينا ليسيون، وسيقدم للجمهور أربعة أيام من عروض الكوميديا الحيّة والفعاليات الاستثنائية الكفيلة برسم الابتسامة على وجوه الجميع.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسهم مهرجان دبي للكوميديا في تعزيز مكانة دبي كوجهة آمنة ومميزة لاستضافة الفعاليات والمهرجانات العالمية، لاسيما أنها من أول المدن في العالم التي استأنفت تشغيل قطاع الفعاليات واقامة الحفلات المباشرة. وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة جهودها وأيضا العمل عن كثب مع منظمي الفعاليات والشركاء لاتاحة الفرصة أمام سكان وزوار المدينة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي سيتم استضافتها بما يتوافق مع ارشادات الصحة العامة لضمان سلامة الجميع من فنانين وموظفين وأيضا الجمهور. واننا ندعو الجميع للاحتفال بالكوميديا والاستمتاع بالأجواء المرحة والمسلية لهذا المهرجان وتشجيع الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم لجعلهم أكثر عطاء وابداعا والهاما، وأيضا توفير الدعم للفنانين المحليين الذين يعتبرون مكونا أساسيا من المشهد الترفيهي المتنامي في الامارات العربية المتحدة. ونظرًا لأن الفن والمسرح يعتبران جزءا لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي للدولة، فاننا نتطلع الى أن يصبح مهرجان دبي للكوميديا ?أحد الفعاليات الأساسية السنوية على قائمة جدول فعاليات دبي».

